جمعية الفردوس تنظم محاضرة توعوية عن سرطان الثدي في البريقة

تحت شعار “1-1سأبدأ عامي بخير” وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان – عدن نظمت جمعية الفردوس التنموية النسوية صباح اليوم بمقرها في مديرية البريقة محاضرة توعوية عن سرطان الثدي في البريقة..!



وفي تصريح خاص لقسم الإعلام بجمعية الفردوس رئيسة جمعية الفردوس م/سميرة نصر أشكر مدير عام المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان-عدن أ/عادل القدسي على العمل الإيجابي والمثمر للمؤسسة مشيدة بدورها المتميز والمساهم في صناعة فرحة حياتية لمرضى السرطان وأضافت أنه وفي إطار التنسيق المشترك بين الجمعية والمؤسسة أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ اعمال توعوية مشتركة هدفها نشر الوعي وأن هذه المحاضرة ما هي إلا بداية لهذا العمل مؤكدة أن جمعية الفردوس ستعمل بكل ما تسطيع لنشر التوعية بالمرض وتعريف أكبر عدد ممكن من النساء في مديرية البريقة بمخاطر السرطان..!



ومن جانبها مقدمة المحاضرة الدكتورة سونيا قدمت شكرها لجمعية الفردوس التنموية النسوية على اهتمامها الكبير بالعمل التوعوي ورحبت بالنساء المشاركات حيث قالت:- أن هذه المحاضرة تهدف إلى تعريف المشاركات بالمرض وكيفية الوقاية منه وكيف ينتشر وما هي اعراض المرض وطرق العلاج منه مؤكدة أهمية التوعية من مرض السرطان كونه مرض قاتل وخطير..!