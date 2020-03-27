جمعية المرأة بباتيس تعتزم تنفيذ حملات توعوية للوقاية من فيروس كورونا

نظمت جمعية باتيس لتنمية قدرات المرأة وتحت شعار الوقاية خير من العلاج مساء اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 دورة تدريبية وتوعوية للوقاية من. فيروس كورونا .

واكدت الاستاذة عائده امحوزه رئيس الجمعية أن الجمعية ستقوم بنزول الميداني لاقامت الحملات التوعوية للوقاية من وباء فيروس كورونا القاتل المستشري في معظم دول العالم.

واضافت امحوزه أن الجمعية نظمت الدورة لاستفادة عن كيفية الوقاية الطبية من فيروس كورونا القاتل ومعرفة اعراضه والعوامل التي تتسبب في نقل الفيروس من شخص لآخر .

وقالت الاستاذه عائده فيروس كورونا بات يهدد العالم باسره ويهدد حياة الشعوب.

واردفت امحوزه أن جمعية المرأة باتيس ستقوم بنشر فريقين في منطقة باتيس وضواحيها تم تأهيلهم وتدريبهم عن كيفية الوقاية وإخطار فيروس كورونا لنشر الوعي الطبي للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وطالبت امحوزه كل شرائح المجتمع إلى تظافر الجهود في نشر الوعي والتثقيف الصحي واتباع الاجراءت الوقائية التي ستجنب المجتمع من للإصابة وانتشار العدوة بالفيروس داعيه الله عز وجل أن يجنب بلادنا وسائر دول المسلمين إخطار فيروس كورونا .