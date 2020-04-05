جمعية جرحى عدن تدعو لمسيرة للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة

أصدرت جمعية جرحى عدن من عام 2015 إعلان هام حول ترتيبات تجريها لتنفيذ مسيرة يوم غدا الأثنين للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر.

وجاء في نص الإعلان مايلي:

اعلان هام جداتحت شعاركورونا ارحم بنا من كورون الجوع والحاجة

نتيجة الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الجرحى واهالي الشهداء بسبب حرمانهم من رواتبهم للشهر الثالث على التوالي ونتيجة الضغوط من قبل الجرحى والجريحات وامهات وارامل الشهداء التي تطالب منا الخروج للمطالبة بصرف الرواتب فقد اقرت الجمعية الاتي:

ندعو الجرحى والجريحات ووكلاء الشهداء الى الحضور والمشاركة بالمسيرة التي ستنطلق الاثنين القادم الموافق ٦ ابريل الساعة التاسعة والنصف صباحا من امام مقر الجمعية المعلا الشارع الرئيسي من تحت شجرة السلام وستنطلق المسيرة عبر الشارع الرئيسي المعلا وصولا الى امام مبنى المحافظه المعلا وذلك لتوصيل رسالة للعالم اجمع ليشاهدوا مدى الظلم والاجرام الذي يمارس بحق الجرحى واهالي الشهداء عبر حرمانهم من رواتبهم وتجويعهم وايضا المطالبة منهم بخليك بالبيت للحد من انتشار كورونا ..

اغلب دول العالم صرفت لشعبها رواتبهم لعدة اشهر مقدما ولكن نحن باليمن تم حرماننا من رواتبنا مصدر عيشنا الوحيد لثلاثة اشهر على التوالي.. فهل نلتزم بخليك بالبيت ونموت نحن واطفالنا من الجوع ام للعالم المحب للانسانية كلمة اخرى ليقف الى جانبنا في مطالبتنا برواتبنا بقوتنا وقوت اطفالنا.

اننا لم نجد استجابة من قبل الحكومة والدولة وقيادة التحالف وقيادة المجلس الانتقالي ولهذا لم يظل امامنا سوى الله ثم دول العالم لعلها تقف الى جانبنا بمطالبتنا بقوتنا وقوت اطفال الجريح والشهيد.

من هنا نناشد جميع المحبين للانسانية بالعالم اجمع حقوقيين اعلاميين سياسيين وقنوات فضائية وغيرهم…… نناشدهم الوقوف الى جانبنا وتغطية مسيرتنا وايصالها للعالم اجمع

المسيره تحت شعاركورونا ارحم بنا من كورون الجوع والحاجة

للنشر والتعميم

جمعية جرحى عدن من 2015معدن- المعلا- مقابل المعلا بلازا739586538