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جمعية ردفان بعدن تقرر إستعادة نشاطها وأحياء يوم التصالح والتسامح الجنوبي  

12 يناير، 2020
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الأحد – 12 يناير 2020 – الساعة 07:36 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن تحديث نت خاص


عقدت الهيئة الإدارية لجمعية ردفان الخيرية الإجتماعية بعدن مساء امس اجتماعها التشاوري الثاني للتهيئة والإعداد للقاء الموسع المكرس للإعلان عن إستعادة نشاط الجمعية بعد التوقف القسري بحقها منذ عام 2006م عقب لقاء التصالح والتسامح المنعقد في الجمعية في 13يناير من نفس العام ،،

ووقفت قيادة الجمعية أمام الترتيبات والتجهيزات اللازمة لنجاح اللقاء الموسع وكذلك احياء الذكرى ال14 ليوم التصالح والتسامح الجنوبي الذي كان للجمعية شرف تدشينه في مثل هذا اليوم من العام 2006م . 

واهابت قيادة الجمعية بأعضاء الجمعية العمومية وقيادات الجمعيات الخيرية بعدن ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الأجتماعية والإعلاميين بالتفاعل الإيجابي وتلبية الدعوة الموجهة من الجمعية لحضور لقاء التدشين المقرر انعقادة في قاعة الفخامة الكبرى الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين 13 يناير 2020م القادم …

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إستعادة التصالح الجنوبي بعدن تقرر جمعية ردفان نشاطها وأحياء والتسامح يوم

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