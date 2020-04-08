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جمعية شهداء وجرحى شبوة تدين عملية اعتقال رئيسها السليماني ومرافقيه

8 أبريل، 2020
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جمعية شهداء وجرحى شبوة تدين عملية اعتقال رئيسها السليماني ومرافقيه

أدانت جمعية شهداء وجرحى الثورة السلمية والمقاومة الجنوبية في محافظة شبوة عملية الاعتقال التعسفي لرئيس الجمعية الشيخ علي محسن السليماني ومرافقيه من قبل سلطة المحافظة.
وفيما يلي نص بيان الجمعية الصادر اليوم بهذا الشأن:
في ظل الأوضاع المشحونة في محافظة شبوة التي تتطلب من جميع العقلاء تهدئة الأوضاع، تبذل جهود من العقلاء في عموم الجنوب نحو إعادة بوصلة التوافق الجنوبي إلى مسارها الصحيح.. وبينما كان الأخ الشيخ علي محسن السليماني يبذل جهودا ضمن مجموعة من الخيرين لإطلاق وتبادل مجموعة من الأسرى تم اعتقاله ومرافقيه في نقطة مفرق الصعيد.
إن هذا العمل من قبل سلطة المحافظة وجهاتها العسكرية عمل مدان ولا يخدم المحافظة في أي من الأصعدة، وهو عمل مدان يهدف مرتكبوه إلى الإضرار بوحدة أبناء المحافظة واستمرار الفرقة، ويخدم جهات حزبية لها مشاريعها التآمرية على شبوة والجنوب.
وعليه فإن جمعية شهداء شبوة تطالب من سلطة المحافظة إيقاف هذه الأساليب التي لا تخدم إلاّ أعداء شبوة وأمنها.. ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ومحاسبة جهة الأمر بالاعتقال وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبيان أهداف ونوايا مرتكبي هذا الإعتقال التعسفي الغير مبرر .
 من< فضل عبدالله الحبيشي:

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