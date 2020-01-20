جمعية عدن الخيرية الاجتماعية تنتخب رئيسا وهئية ادارية جديدة



عدن / قيصر ياسين

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية صباح اليوم بحضور اكثر من 80 عضوا وعضوةن بالاجماع وببلوغ النصاب تم اعادة انتخاب احمد محسن احمد رئيسا للجمعية وهيئة ادارية جديده مكونة من 11 عضوا وعضوة ولجنة للرقابة والتفتيش المالي مكونة من ثلاثة اعضاء برئاسة الدكتور عبد الرحمن عبده صبري.

واتسم الاجتماع الذي حضره عصام وادي رئيس دائرة الاتحادات والجمعيات لوزارة الشؤون الاجتماعية بعدن بالشفافية وفي مناخ ديمراطي حيث تم فيه اقرار التقرير العام لنشاط الجمعية .

وبحسب المؤسسين ان جمعية عدن الخيرية الاجتماعية تميزت بتركيبها الاجتماعية بأغلبية الهامات العلمية والفكرية المتخصصة وقد تاسست في عدن في عام 1949م واتمرت انجازاتها في تغير ملامح المجتمع العدني اجتماعيا وانسانيا وخيريا وثقافيا على مستوى عموم محافظة عدن