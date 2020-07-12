جمعية قمرة للتنمية والأبداع تواصل نشاطها التعليمي

تواصل جمعية قمرة للتنمية والأبداع بقيادة رئيسة الجمعية أ. “ميعاد السعدي” نشاطها التعليمي لسد الثغرة التعليمية عند الأطفال بسبب توقف التعليم بوقت نتيجة عدد من الظروف والعوامل.

وفي الأسبوع الأول لدورات تعليم الأطفال كان الأقبال كبير جداً بأرسال الأهالي أبناءهم للاستفادة من أوقات الفراق وسد هذه الثقرة .

وفي تصريح لرئيسة جمعية قمرة للتنمية والأبداع أ. “ميعاد السعدي” عبرت عن فرحتها وسعادتها بالأقبال الكبير للأطفال مما يدل بأنهم متعطشين للعلم والمعرفة.

وأضافت بالقول سوف تستمر جمعية قمرة للتنمية بأنشطتها ويوم غداً سوف ندشن دورات الخياطة والكوافير.

مختتمه حديثها بدعم هذه الأنشطة كونها تساعد المجتمع بمجالات مختلفة وهذا ما يحتاجه الفرد.

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