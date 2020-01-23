جمعية منتسبي الجايكا اليابانية تنظم دورة تدريبية في مجال التداول الصحي للمنتجات السمكية لصيادي محافظة أبين

برعاية وزير الثروة السمكية فهد كفاين ومحافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبالتعاون مع فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بأبين وضمن مشروع تحسين جودة المنتجات السمكية والقيمة المضافة وزيادة الصادرات دشن صباح اليوم الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين الاخ مهدي الحامد ومعه مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية الاخ محمد القنبلة الدورة التدريبية التي تنظمها جمعية منتسبي الجايكا اليابانية في مجال التداول الصحي للمنتجات السمكية لصيادي محافظة أبين والتي تستمر يومين بمشاركة 29 صيادًا من مديرتي زنجبار وخنفر سيتلقون تدريبات مهارية فنية وصحية في تداول للمنتجات السمكية على ظهر القارب، والتداول في مراكز الانزال، ونقل وتسويق الأسماك، والنظافة الشخصية، ونظافة مراكز الإنزال، وفساد الأسماك ..

وعبر الحامد خلال افتتاحه الدورة عن سعادته بإقامة مثل هذه الدورات المهنية الخاصة بشروط السلامة الصحية للتعامل مع المنتوج السمكي، متمنيًا أن تكون بداية تعاون كبير لجمعية الجايكا في قطاع الأسماك وأن يستفيد من ذلك الصيادين في خنفر وزنجبار ويليهم صيادي أحور وأن يتم تقديم لهم الدعم خصوصًا وأنهم بحاجة ماسة لذلك نظرًا لما تعرض له القطاع السمكي من دمار بسبب حربي 2011 و 2015 م .

وأكد الحامد استعداد السلطة المحلية للتعاون وتذليل كافة الصعاب لتنفيذ الانشطة والبرامج التي تقيمها جمعية منتسبي الجايكا، شاكرًا دعم الجايكا الفني والمهني لصيادي محافظة أبين.

وأشار القنبلة أن من ضمن اهتمامات جمعية منتسبي الجايكا اليابانية البحر والصيادين، لافتًا أن بداية نشاطها بدورة تدريبية في موضوع مهم يقوم على تدريب الصيادين على شروط السلامة الصحية للتعامل مع المواد الغذائية والحفاظ على جودة الأسماك يعد بداية خير، مؤكداً أن معيار اختيار الصيادين المشاركين في الدورة وفق اختيارًا مهنيًا ..

وأكد عضو الهيئة الاستشارية لجمعية منتسبي الجايكا اليابانية للتعاون الدولي المهندس نبيل الكوني أن الجمعية تعمل في عدة قطاعات وتهدف إلى تطوير العلاقات اليابانية اليمنية لأجل الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية والسعي إلى اكساب الصيادين معارف ومهارات تهتم بالممارسات الصحية الجيدة والآمنة لمناولة الأسماك المصطادة قبل استهلاكها بما يساعد على حماية المستهلك بحصوله على اسماك ذات نوعية جيدة وآمنة وزيادة القيمة التسويقية للأسماك والصادرات السمكية.

حضر تدشين الدورة مستشار محافظ محافظة ابين لشؤون الاستثمار الشيخ عبد الناصر اليزيدي ومدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف ومدير عام مديرية خنفر الشيخ ناصر المنصري ومستشار جمعية منتسبي الجايكا مكافح عبدالله مفتاح.

*من محمد ناصر مبارك تصوير /بشير الزيدي