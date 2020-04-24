المشهد اليمني

”جمهورية كورونا” اسم لمسلسل يمني يثير الجدل …وفهد القرني يرد على المهاجمين

24 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

شن ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على تسمية إحدى المسلسلات اليمنية باسم جمهورية كورونا .

وقال الناشطون أن تسميه كورونا الفيروس الخطير باسم الجمهورية فيه انتقاص من النظام الجمهوري الذي يكافح اليمنيون لأجل عودته حسب وصفهم من قبل كاتب ومنتجي المسلسل.

الفنان فهد القرني رد على ذلك الهجوم والمطالبة بتغيير اسم المسلسل بالدفاع عن التسميه مذكرا المهاجمين له بأنه اي القرني أتى من متارس الجبهات فكيف يكون منتقصا للجمهورية والدفاع عنها ومحاربا لمليشيا الحوثي .

يذكر أن جمهورية كورونا هو مسلسل يمني شارك في بطولته إلى جانب فهد القرني كلا من سالي حماده ومبروك متاش وغيداء جمال وصلاح الاخفش وآخرون .

 

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