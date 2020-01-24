أخبار نادي برشلونة

جمهور برشلونة يطالب بطرد نجم الفريق!

24 يناير، 2020
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جمهور برشلونة يطالب بطرد نجم الفريق!

هاي كورة- يطالب جمهور برشلونة بطرد نجم الفريق ، الكرواتي ايفان راكيتيتش ، ببيعه و التخلص منه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

راكيتيتش لم يظهر
بشكل جيد في مباراة برشلونة وإيبيزا و لم يتحسن أداء الفريق إلا بعد خروجه من
الملعب في مباراة الأربعاء.

و حقق البارسا فوزا
صعبا على إيبيزا بهدفين لهدف في دور 32 من كأس ملك اسبانيا ، و لم ينل راكيتيتش
رضا جمهور البلوجرانا بسبب مردوده في اللقاء ويرون أن فرصه في الكامب نو قد انتهت
فهو لم ينجح حتى في الظهور بشكل جيد في مباراة امام فريق مغمور.


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