أخبار نادي برشلونة
جمهور برشلونة يطالب بطرد نجم الفريق!
هاي كورة- يطالب جمهور برشلونة بطرد نجم الفريق ، الكرواتي ايفان راكيتيتش ، ببيعه و التخلص منه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
راكيتيتش لم يظهر
بشكل جيد في مباراة برشلونة وإيبيزا و لم يتحسن أداء الفريق إلا بعد خروجه من
الملعب في مباراة الأربعاء.
و حقق البارسا فوزا
صعبا على إيبيزا بهدفين لهدف في دور 32 من كأس ملك اسبانيا ، و لم ينل راكيتيتش
رضا جمهور البلوجرانا بسبب مردوده في اللقاء ويرون أن فرصه في الكامب نو قد انتهت
فهو لم ينجح حتى في الظهور بشكل جيد في مباراة امام فريق مغمور.