المشهد العربي

جموع غفيرة تُشيع جثمان الشهيد الإماراتي طارق البلوشي (صور)

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 19 دقيقة
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شيعت جموع غفيرة جثمان الشهيد الإماراتي طارق حسين حسن البلوشي، الذي استشهد خلال مشاركته ضمن قوات التحالف العربي باليمن.

ووصل أمس الخميس إلى مطار البطين الخاص في أبوظبي جثمان الشهيد العريف طارق حسين حسن البلوشي على متن طائرة عسكرية.

فيما شارك بتأدية الجنازة على الشهيد كلاً من عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ونائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

كما أدى صلاة الجنازة على الشهيد أيضاً كبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، وجمع غفير من المواطنين وأبناء الجاليات العربية الإسلامية المقيمة في الإمارات.

بدوره أعرب حاكم رأس الخيمة عن صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

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