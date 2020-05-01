جميج: الانتقالى ينفذ برنامج الحوثي في سقطرى

اتهم الكاتب السياسي اليمني محمد جميع جماعة الانتقالي الجنوبي باستخدام نفس البرنامج الذي استخدمته مليشيات الحوثيين في شمال اليمن لاقتحام المدن وانقلابها على الشرعية اليمنية.

وقال جميح في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اقتحم الحوثي مدينة عمران بذريعة المطالبة بتغيير المحافظ دماج، واليوم يريد الانتقالي اقتحام مدينة حديبو، للمطالبة بإقالة المحافظ محروس.

واضاف، أشهر الحوثي إعلانه الدستوري لتطبيق “مخرجات الحوار الوطني” وأعلن الانتقالي “الإدارة الذاتية”، لتطبيق اتفاق الرياض! ما هذا التشابه العجيب؟!.