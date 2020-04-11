جناح يوفنتوس يدخل اهتمامات برشلونة الإسبانى



كشفت تقارير صحفية، إلى رغبة نادى برشلونة الإسبانى فى ضم البولندى فيديريكو بيرنارديسكى جناح يوفنتوس الإيطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكان نادى برشلونة، يسعى للتعاقد مع فيديريكو بيرنارديسكى جناح يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوى الماضى، فى صفقة تبادلية مع الكرواتى إيفان راكيتيتش.



ذكرت صحيفة “سبورت”الكتالونية، إن نادى برشلونة مستعد مرة أخرى للسعى وراء ضم البولندى فيديريكو بيرنارديسكى خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.



أضافت الصحيفة، إن برشلونة سيواجه منافسة قوية من ميلان فى الصيف المقبل على ضم بيرنارديسكى، والذى يريد إدراج اللاعب فى صفقة تبادلية مع لوكاس باكيتا.



وشارك البولندى بيرنارديسكى مع يوفنتوس هذا الموسم فى 24 مباراة بكافة المسابقات، حيث سجل هدفًا واحدًا وصنع هدفًا آخر.



ولعب بيرنارديسكى فى كافة مراكز الهجوم فى يوفنتوس سواء كمهاجم ثانى أو صانع ألعاب أو على الجناحين الأيمن والأيسر.



