جندي يعتدي على بائع قات ويهدده بالقتل اذا لم ياخذ القات مجان في عدن

تعرض مواطن يدعى محمد سليمان علي لإعتداء مسلح من قبل جنود يتبعون شرطة البساتين شمال العاصمة عدن.

وقال محمد سليمان في افادة خاصة لكريتر سكاي ان جنود يريدون قات منه مجانا رافضين تسليم قيمة القات له.

واشار ان الجنود رفضوا محاسبة قيمة قات عندما خاطبتهم بالحساب قام احدهم بدفعي ثم فتح الامان وشحن الالي نحوي.

وواصل قائلا لكريتر سكاي حيث حدث هذا مع 3 جنود من افراد مصلح الذرحاني مدير شرطة البساتين.

واشار حيث تقدمت ببلاغ عليهم الى مدير شرطة البساتين مصلح الذرحاني حتى يتم معاقبة الجنود.

واختتم بالقول اريد رد اعتبار لي من الجندي الذي هدد حياتي يدعى (ه.ا.ع). تقدمت ببلاغ للشرطة وحتى اللحظة لم يقدموا اي شيء.