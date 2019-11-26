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جنرال الحديدة الأممي يرتب لزيارة موقع الهجوم الصاروخي الحوثي

نيوز يمن نيوز يمن منذ 28 دقيقة
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@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:
السياسية

2019-11-26 00:31:43

كشفت صحيفة «الشرق الأوسط» عن اتصالات يجريها «جنرال الحديدة الأممي» ليحصل على «موافقات متعددة» للتحرك والسفر براً صوب مقر الفريق الحكومي جنوب المحافظة الساحلية.

وتعرض المقر، فجر الأحد، إلى سلسلة هجمات حوثية صاروخية وبطائرات من دون طيار، اعترضتها دفاعات التحالف جميعها باستثناء «درون» انفجرت قرب مقر الفريق الحكومي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أممي قوله، إن الجنرال أبهيجيت غوها رئيس بعثة الأمم المتحدة السياسية إلى الحديدة (أونمها)، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار المنبثقة عن اتفاق الحديدة، سوف يتجه إلى الموقع.

وأضاف: «سوف يدلي الجنرال ببيان من هناك، وقد اختار السفر براً حتى يتمكن بنفسه من معاينة ميدانية لجبهات القتال».

وكان أفاد رئيس فريق لجنة إعادة الانتشار الحكومية في الحديدة اللواء الركن محمد عيضة بتعرض مقر الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار لقصف صاروخي حوثي وطائرات مسيرة.

وقال اللواء الركن محمد عيضة، في تدوينة على حسابه في تويتر فجر الأحد: “طوال هذه الليلة ونحن في مقر الفريق الحكومي نتعرض إلى قصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات من المليشيات الإرهابية الحوثية”.

مضيفاً “نحن ما زلنا نحلم بحل سلمي يقوده مبعوث كذاب وجنرال أسير مقيد إلى سفينة الأمم المتحدة في ميناء الحديدة”.

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