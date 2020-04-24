جنرال بريطاني يطالب بالتكاتف لإحلال السلام في اليمن

طالب كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية البريطانية، الفريق سير جون لوريمر، اليوم الجمعة، بضرورة التكاتف من أجل إحلال السلام باليمن والعراق وليبيا.

وكتب لوريمرعبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”اليوم يحل علينا شهر رمضان المبارك في وقت نشهد فيه أصعب أزمة عالمية في حياتنا”.

وأضاف:” علينا جميعا أن نتكاتف لأجل إحلال السلام لشعوب اليمن و العراق و ليبيا وجميع مناطق الصراع، ونتحد معا للقضاء على كوفيد 19،أتمنى رمضان مبارك للجميع في المنطقة”.