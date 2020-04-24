المشهد العربي

جنرال بريطاني يطالب بالتكاتف لإحلال السلام في اليمن

24 أبريل، 2020
802

طالب كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية البريطانية، الفريق سير جون لوريمر، اليوم الجمعة، بضرورة التكاتف من أجل إحلال السلام باليمن والعراق وليبيا.

وكتب لوريمرعبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”اليوم يحل علينا شهر  رمضان المبارك في وقت نشهد فيه أصعب أزمة عالمية في حياتنا”.

وأضاف:” علينا جميعا أن نتكاتف لأجل إحلال السلام لشعوب  اليمن و  العراق و  ليبيا وجميع مناطق الصراع، ونتحد معا للقضاء على كوفيد 19،أتمنى  رمضان مبارك للجميع في المنطقة”.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
السلام اليمن بالتكاتف بريطاني جنرال في لإحلال يطالب

إقرا أيضا

Photo of الصغرى بعدن 27..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

الصغرى بعدن 27..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

24 أبريل، 2020
Photo of الانتقالي: الشرعية تجاهلت شروط اتفاق الرياض لعودتها

الانتقالي: الشرعية تجاهلت شروط اتفاق الرياض لعودتها

24 أبريل، 2020
Photo of مسهور يبشر الجنوبيين بتحرير عدن في شهر رمضان

مسهور يبشر الجنوبيين بتحرير عدن في شهر رمضان

24 أبريل، 2020
Photo of الانتقالي: الشرعية عطلت اتفاق الرياض لغياب الموقف الرادع من التحالف

الانتقالي: الشرعية عطلت اتفاق الرياض لغياب الموقف الرادع من التحالف

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق