جنود يمنعون دخول الشاحنات الى عدن لهذا السبب

افادت الانباء الواردة من محافظة ابين ل كريتر سكاي ان جنود يتبعون امن محافظة ابين قاموا بقطع الطريق الرابط بين محافظتي عدن وابين.

وقال المصدر تم قطع الطريق بعد نقطة دوفس(ابين) باتجاه عدن وتوقف المئات من الشاحنات والقواطر بسبب قطع الطريق أن مجموعة من الجنود التابعين لادارة امن ابين يطالبون برواتبهم هذا بحسب توضيح السائقين.

وتابع قائلا يقوم القاطعين للطريق بالمساومة لبعض قواطر الثلاجات او اي قواطر اخرى بالطلب منهم بدفع 10الف، ريال لكي يسمحوا لهم بالمرور بعد ارسال، احد الاشخاص اليهم بشكل غير مباشر.

وكذلك ارسال سائق دراجه نارية لبعض السائقين لتقديم خدمات مثل العشاء واي احتياجات اخرى ورفض السائقين خوفا من الذهاب بدون عودة وخسارة اموالهم.

هذا واثار هذه الخطوة استياء كبير من المواطنين المسافرين و سائقي القواطر والشاحنات لعرقلة الطريق باسم مطالبتهم برواتب جنود امن ابين.

وقال السائقون لا ندري هل هم بالفعل جنود او يتسلقون باسم امن ابين او استلموا رواتبهم او لم يستلموها او هي بلطجة ونصب واحتيال او مدفوعين من قبل جهات لعرقلة اتفاق الرياض وزعزعة الامن والاستقرار وعرقلة الحركة التجارية للنقل الثقيل.

الجدير بالذكر ان قطع الطريق يبدأ من قبل نقطة دوفس ومنع الدخول والخروج من عدن للشاحنات والقواطر فقط.