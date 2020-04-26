جهود متواصلة للتخفيف من أضرار سيول عدن

يواصل فريق اعلام قيادة التحالف في عدن متابعة الاليات التي خصصها التحالف لشفط المياه من شوارع عدن بعد السيول الأخيرة التي خلفت خسائر بشرية ومادية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح مشرف الفريق الإعلامي ناصر حبتر بأن هذه الخطوة تأتي في وقت تقوم فيه اليات ومعدات البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن برفع مخلفات السيول من مواقع متفرقة في عدن بينما يقوم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بإغاثة عاجلة للأسر المنكوبة.

بينما تواصل غرفة إدارة الأزمة التي شكلت بتوجيه من قائد التحالف في عدن العميد الطيار الركن مجاهد العتيبي تواصل أعمالها بمتابعة الحالة في عدن للمساهمة والتخفيف على الأهالي نتيجة الاضرار الكبيرة التي خلفتها سيول الامطار الاخيرة على عدن.

Advertisement