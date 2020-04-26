عدن الغد

جهود متواصلة للتخفيف من أضرار سيول عدن

26 أبريل، 2020
0
جهود متواصلة للتخفيف من أضرار سيول عدن

يواصل فريق اعلام قيادة التحالف في عدن متابعة الاليات التي خصصها التحالف لشفط المياه من شوارع عدن بعد السيول الأخيرة التي خلفت خسائر بشرية ومادية في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح مشرف الفريق الإعلامي ناصر حبتر بأن هذه الخطوة تأتي في وقت تقوم فيه اليات ومعدات البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن برفع مخلفات السيول من مواقع متفرقة في عدن بينما يقوم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بإغاثة عاجلة للأسر المنكوبة.
بينما تواصل غرفة إدارة الأزمة التي شكلت بتوجيه من قائد التحالف في عدن العميد الطيار الركن مجاهد العتيبي تواصل أعمالها بمتابعة الحالة في عدن للمساهمة والتخفيف على الأهالي نتيجة الاضرار الكبيرة التي خلفتها سيول الامطار الاخيرة على عدن.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أضرار جهود سيول عدن للتخفيف متواصلة من

إقرا أيضا

Photo of مركز الملك سلمان يواصل اغاثة المتضررين من كارثة الأمطار والسيول .. شاحنات محملة بمواد إيوائية تصل لعدن

مركز الملك سلمان يواصل اغاثة المتضررين من كارثة الأمطار والسيول .. شاحنات محملة بمواد إيوائية تصل لعدن

26 أبريل، 2020
Photo of اللجنة الاقتصادية بالانتقالي تبحث تنفيذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة سكان عدن

اللجنة الاقتصادية بالانتقالي تبحث تنفيذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة سكان عدن

26 أبريل، 2020
Photo of “هلال الإمارات” ينهي صيانة كهرباء الخوخة لضمان استمرار الخدمة المجانية للأهالي

“هلال الإمارات” ينهي صيانة كهرباء الخوخة لضمان استمرار الخدمة المجانية للأهالي

26 أبريل، 2020
Photo of قيادة الانتقالي تزور محطة الكهرباء بالمنصورة (Translated to English )

قيادة الانتقالي تزور محطة الكهرباء بالمنصورة (Translated to English )

26 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق