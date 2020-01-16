جهود مكثفة لإدراج الانشطة الشبابية في أولوية البرنامج الاستثماري للعاصمة عدن

قام وكيل محافظة عدن لقطاع الشباب / عبدالرؤوف السقاف اليوم بزيارة لمبنى مكتب التخطيط والتعاون الدولي والتقى بمدير عام المكتب / انتصار مرشد .

وخلال اللقاء الذي حضره منصور زيد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي تم مناقشة برنامج الانشطة الشبابية والاتجاهات الاساسية للبرنامج الاستثماري ضمن الموازنة العامة للعاصمة عدن للعام المالي الجديد ٢٠٢٠ م .

واكد وكيل محافظة عدن لقطاع الشباب على اهمية اعطاء الاولوية لبرامج وانشطة الشباب المختلفة وتوسيعها لتشمل مختلف المجالات الشبابية والتي تتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة كون قطاع الشباب قد حرم خلال الفترة الماضية من انشطة متعددة والتي كان لنتائج الحرب أثرها البالغ في توقف كثير منها سواء في مجال التدريب والتاهيل والانشطة الرياضية والثقافية او في مجال التوعية بين اوساط الشباب وتنمية افكارهم وفق مبدأ الوسطية والاعتدال وبما يحصنهم من الانحراف والتطرف .وعلى اعتبارهم العنصر الاساسي والشريك الحقيقي الى جانب الدولة ودول التحالف والمجتمع الدولي في مكافحة الارهاب ايا كان شكله او نوعه .

من جانبها تطرقت مديرة عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الى الجوانب الاساسية لاعتمادات الموازنة لانشطة القطاع الشبابي ومنها مشروع الربط الشبكي وقاعدة بيانات للحالات التي فقدت مصادر عيشها خلال اثناء وبعد الحرب وامكانيات توسيع انشطة القطاع الشباب بما يلبي تطلعات الشباب في المرحلة الراهنة