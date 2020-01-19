أخبار نادي برشلونة

جوارديولا وميسي …تاريخ كتبه العشاق

19 يناير، 2020
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جوارديولا وميسي …تاريخ كتبه العشاق

هاي كورة_ إحتفل جمهور برشلونة بعيد ميلاد المدير الفني بب جوارديولا البالغ من العمر 49 عاما والذي حصد مع الفريق كمدرب 14 لقبا .

جوارديولا تحدث عن ميسي قائلا” حينما رأيت ميسي أول مرة وجدت لاعبًا ضئيلًا وخجولًا، سألت نفسي إذا ما كان هذا هو اللاعب الذي أخبروني عنه مرارًا، لكنني عندما رأيته قلت إن هذا اللاعب سيقودنا للفوز بكل شيء.

جوارديولا أضاف “لقد أتيحت لي الفرصة للاستمتاع بميسي في المباريات، وبين كل مباراة والأخرى، ذهبنا للعشاء سويًا، كنا مجموعة تعرف كيف تمر باللحظات الصعبة، ولكن بالنسبة لي كانت مسؤولية تدريب برشلونة منغصة في كثير من الأحيان ولا تتيح لك الاستمتاع باللحظة الراهنة.”


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