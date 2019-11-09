جوها يحذر أطراف اتفاق ستوكهولم من ارتكاب عدائيات

حذر رئيس اللجنة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحُديدة ، الجنرال أبهجيت جوها، في بيان اليوم الأحد، من ارتكاب أي أعمال عدائية تتعارض مع اتفاق “ستوكهولم” بين حكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

واعتبر البيان، أن “تدشين خمس نقاط مراقبة على خطوط القتال الأمامية في مدينة الحُديدة، ساهم في خفض ملحوظ في مستوى العنف على الأرض”.

وكشف عن تقارير رصدت تحصينات جديدة وتحريك قوات واستخدام طائرات مُسيرة، مؤكدا أنها تتنافى مع اتفاق الطرفين بوقف إطلاق النار.

وطالب طرفا اتفاق ستوكهولم بوقف أي أعمال تتعارض مع مضمونه، مشيرا إلى التزام بعثة الأمم المتحدة بدعم اتفاق الحُديدة.

ويعد هذا البيان، الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أيام، حيث سبق أن دعا الجنرال أبهجيت جوها، في بيان سابق جميع الأطراف إلى الالتزام بوقفِ إطلاق النار في محافظة الحُديدة طبقا لاتفاقية ستوكهولم.