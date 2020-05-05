جوهرة جيمارش البرتغالى يشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد



أشعل هيركولانو نابيان جوهرة فريق فيتوريا جيمارش البرتغالى، الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضمه فى المستقبل القريب.







ووفقاً لما نشرته صحيفة “ريكورد”البرتغالية، فإن ريال مدريد وبرشلونة يراقبان اللاعب الشاب هيركولانو نابيان نجم لفيتوريا دي جيماريش، والملقب بـ “لوكاكو الجديد”.







أضافت الصحيفة، إن هيركولانو واحد من المواهب البرتغالية على الساحة الأوروبية، حيث ولد في يناير عام 2004، ويبلغ من العمر 16 عامًا فقط ويصل طوله إلى متر و82 سم، لذا يُشبهونه في البرتغال بمهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو.







تابعت، إن المهاجم الشاب صاحب الـ 16 عامًا، لفل إنتباه العديد من كبار أندية أوروبا، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة، والثنائى يدرسان موقفه بشكل كامل ومعرفة إذا ما كان سيفيد أحدها في المستقبل من عدمه.







كما يدخل جوهرة فيتوريا جيماريش قائمة إهتمامات باريس سان جيرمان وموناكو فى الدوري الفرنسي.







ونجح هيركولانو في تسجيل 43 هدفًا في آخر موسمين شارك فيهما، كما أنه يُعد النجم الأبرز في صفوف منتخب البرتغال تحت 17 سنة، إذ شارك معه في تسع مباريات سجل خلالها 4 أهداف.







كما تمكن نابيان من جذب أنظار كبار الدوري البرتغالي له، ولكن تُشير كافة الدلائل إلى أن خطوته المقبلة ستكون إلى أحد أكبر الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.







ويتميز اللاعب بطوله وقوته البدنية التي أدت إلى تشبيه الجمهور البرتغالي له بلوكاكو، ففي بداية مسيرة روميلو المهنية كان يتميز بالقدرة على تسجيل هدفين في المباراة، بالإضافة إلى القوة البدنية الكبيرة الذي يتمتع بها.

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