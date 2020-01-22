أخبار نادي برشلونة

جيرارد بيكيه غاضب من قرار كيكي سيتيين.. فيديو

22 يناير، 2020
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جيرارد بيكيه غاضب من قرار كيكي سيتيين.. فيديو
جيرارد بيكيه

سبورت 360 – خاض برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، مرانه الأخير استعداداً لمواجهة إيبيزا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت الجلسة التدريبية للفريق الكتالوني هطول الأمطار في المدينة الرياضية “خوان جامبر”، ولكن المدرب كيكي سيتيين رفض إلغاء الحصة المسائية وأصر على استكمال الروتين اليومي للبلاوجرانا.

واستدعى كيكي سيتين بعض اللاعبين من فريق الرديف ويتعلق الأمر بأنسو فاتي، وريكي بوتش، وكارليس بيريز، ولأول مرة المهاجم أبيل رويز الذي يمكن أن يحظى بفرصة كبيرة للمشاركة في ظل استبعاد ليونيل ميسي وإمكانية إراحة أنطوان جريزمان.

بيكيه يتحسر على زمن فالفيردي:

ونزل أكثر من لاعب إلى أرضية ملعب “خوان جامبر”، وسط ذهول وارتباك من إصرار سيتيين على إجراء الحصة التدريبية رغم قسوة الطبيعة، وكان جيرارد بيكيه أكثر اللاعبين تعبيراً عن استيائهم من هذا القرار.

وردد بيكيه كلمات تعبر عن غضبه من سيتيين واشتياقه لفترة إرنستو فالفيردي، وذلك أثناء نزوله لأرضية الملعب، حيث قال: “سبق وأن ألغينا التدريبات لأسبابٍ أقل من هذه (الظروف المناخية)”، بينما شجعه زملاؤه قائلين: “هيا هيا”.

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