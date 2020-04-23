جيرارد روميرو: عرض برشلونة لضم إنييستا الجديد صحيح ولكن

هاي كورة – أكد جيرارد روميرو الصحفي المتخصص بأخبار نادي برشلونة على صحة مفاوضات النادي مع ساندرو تونالي لاعب نادي بريشيا الإيطالي مؤكداً بأن النادي الكتالوني يرغب في ضمه بالفعل.

وفي ذات الوقت نفى روميرو بأن يكون نادي برشلونة قد حدد المقابل المادي لشراء اللاعب حيث أكد بأنه لا صحة لما تداولته الصحف بأن إدارة النادي حددت 60 مليون يورو لضم اللاعب.

وكانت الصحف العالمية قد أكدت بأن برشلونة ينوي التقدم بعرض لضم اللاعب مقابل 60 مليون يورو مع عرض لاعبين من لا ماسيا.