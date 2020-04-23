أخبار نادي برشلونة

جيرارد روميرو: عرض برشلونة لضم إنييستا الجديد صحيح ولكن

23 أبريل، 2020
0
جيرارد روميرو: عرض برشلونة لضم إنييستا الجديد صحيح ولكن

هاي كورة – أكد جيرارد روميرو الصحفي المتخصص بأخبار نادي برشلونة على صحة مفاوضات النادي مع ساندرو تونالي لاعب نادي بريشيا الإيطالي مؤكداً بأن النادي الكتالوني يرغب في ضمه بالفعل.

وفي ذات الوقت نفى روميرو بأن يكون نادي برشلونة قد حدد المقابل المادي لشراء اللاعب حيث أكد بأنه لا صحة لما تداولته الصحف بأن إدارة النادي حددت 60 مليون يورو لضم اللاعب.

وكانت الصحف العالمية قد أكدت بأن برشلونة ينوي التقدم بعرض لضم اللاعب مقابل 60 مليون يورو مع عرض لاعبين من لا ماسيا.


Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إسبانيا إنييستا الجديد الدوري الإسباني برشلونة جيرارد روميرو صحيح عرض لضم ولكن

إقرا أيضا

Photo of أمه وشقيق جوارديولا.. تفاصيل في حياة إنييستا

أمه وشقيق جوارديولا.. تفاصيل في حياة إنييستا

23 أبريل، 2020
Photo of برشلونة ينضم لصراع التعاقد مع “بيرلو” الجديد

برشلونة ينضم لصراع التعاقد مع “بيرلو” الجديد

23 أبريل، 2020
Photo of برشلونة يهنئ الجماهير العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

برشلونة يهنئ الجماهير العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

23 أبريل، 2020
Photo of تقارير: أومتيتي بديل لكوليبالي في نابولي

تقارير: أومتيتي بديل لكوليبالي في نابولي

23 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق