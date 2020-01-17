جيش في خدمة الناهبين.. “الحدث” تفتح صفحة من مجلد عبث الإخوان بتعز

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-01-17 23:07:52

سلطت قناة “الحدث”، الضوء على أزمة البسط والنهب لمنازل وأراضي المواطنين والدولة في مدينة تعز، من قبل قيادات عسكرية ومدنية توالي حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين.

وقالت القناة، في تقرير إخباري لافت، إن تعز باتت تشهد عمليات سطو يومية على منازل وممتلكات المواطنين وأراضٍ تابعة لجهات حكومية، بما فيها جامعة تعز، من قبل مجاميع مسلحة، بعضها تنتمي لوحدات عسكرية وأمنية، وأخرى محسوبة على نافذين سياسيين وحزبيين.

وأشار التقرير إلى الاشتباكات المسلحة التي شهدتها تعز خلال الأيام الماضية، بين المجاميع المنتشرة في أنحاء المدينة وضواحيها، وأسفرت عن عشرات الضحايا.

ولفت إلى أن أفراد المجاميع المسلحة معظمهم جنود ينتمون لوحدات الجيش الوطني، يتم استخدامهم لتنفيذ عمليات خاصة، كحماية قطعة أرض أو السطو على منزل لصالح قائد عسكري أو نافذ سياسي في المدينة.

وتطرق التقرير إلى تعرض جامعة تعز للسطو على أراضيها والتعدي عليها من جهات عدة بعضها بتواطؤ من أجهزة القضاء والنيابة، في حين أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية بأن “الجامعة لن تسمح بأخذ أراضيها، لأنها تمس أجيال الأمة القادمة”.

وذكر التقرير توثيق منظمة “حقوق مكفولة الخيرية” قيام جماعات مسلحة بنهب عشرات المنازل وقطع الأراضي مملوكة لأشخاص في أنحاء وأحياء متفرقة في مناطق التماس ومن قبل قيادات عسكرية تمنع المواطنين من العودة إلى منازلهم بذريعة أنها في مناطق المواجهات وتسطو عليها بقوة السلاح.

وتضمن التقارير أحاديث لمواطنين من أبناء المدينة اتهموا التشكيلات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح، بأنها السبب الرئيسي في عمليات الفوضى والنهب والبسط على الأراضي في المدينة.

وأكدت قناة “الحدث”، بأن نهب الأراضي ومنازل المواطنين في مدينة تعز أصبح ظاهرة مسنودة بفاسدين في السلطة المحلية بشقيها، المدني والعسكري، لا يتورعون عن تزوير وثائق ملكيتها لدى جهات قضائية بعضها يتعرض للضغط وأخرى مسنودة بقيادات عسكرية وأمنية ونافذين ينتمون إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح.