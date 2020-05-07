حادث مروري على متن دراجة نارية في محافظة ذمار يتسبب بوفاة ثلاثة مواطنين

قالت مصادر محلية إن حادث مروري مروع أودى بحياة ثلاثة مواطنين في منطقة آنس مديرية ضوران بمحافظة ذمار.

وأضافت المصادر أن الحادث تسبب بوفاة كل من عبد الدائم أحمد حاتم و لطف علي السهمي ونايف علي الفقيه.

وكشفت المصادر أن المتوفيين الثلاثة كانوا على متن دراجة نارية واصتدمت بهم سيارة ليتوفوا بعدها على الفور.

وتزايدت في الأونة الأخيرة حوادث السير في مختلف محافظات الجمهورية في ظل تهاون السلطات الأمنية في وضع ضوابط وشروط للسرعات المحددة في الخطوط المزدحمة والمناطق الآهلة بالناس.