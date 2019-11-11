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حادث مروري ينهي حياة اعلامية يمنية بصنعاء عقب ساعات من انتقادها لتبذير الحوثيين في احتفالات المولد النبوي

ابابيل نت ابابيل نت منذ 9 دقائق
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تسبب حادث مروري في رحيل الإعلامية والناشطة اليمنية حنان عبد الله بعدما صتدام سيارتها الخاصة بشارع الستين في العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر محلية ، يوم الأحد أن الإعلامية حنان عبد الله والتي توقفت عن العمل الإعلامي نتيجة إنقطاع المرتبات توفت بعد اصتدام سيارتها في أحد الأرصفة بشارع الستين ونتج عنها وفاتها .

وأضافت المصادر أن الإعلامية حنان عبد الله والتي تشغل منصب مديرة لمنظمة بنت إنسانية وخيريه والتي تنشط في العمل الخيري والإنساني .

هذا وكانت الإعلامية حنان عبد الله قد شنت هجوم عنيف على المليشيا الحوثية بعد اساءه استخدامهم للمولد النبوي لتحقيق مصالحهم الشخصية .

الجدير ذكره أن الإعلامية انتقدت أيضا التبذير الذي قامت به المليشيا للإحتفال بالمولد النبوي والتي كان من المفترض أن يتم توزيع تكاليفها للفقراء والمساكين

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