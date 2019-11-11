حادث مروري ينهي حياة اعلامية يمنية بصنعاء عقب ساعات من انتقادها لتبذير الحوثيين في احتفالات المولد النبوي

تسبب حادث مروري في رحيل الإعلامية والناشطة اليمنية حنان عبد الله بعدما صتدام سيارتها الخاصة بشارع الستين في العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر محلية ، يوم الأحد أن الإعلامية حنان عبد الله والتي توقفت عن العمل الإعلامي نتيجة إنقطاع المرتبات توفت بعد اصتدام سيارتها في أحد الأرصفة بشارع الستين ونتج عنها وفاتها .

وأضافت المصادر أن الإعلامية حنان عبد الله والتي تشغل منصب مديرة لمنظمة بنت إنسانية وخيريه والتي تنشط في العمل الخيري والإنساني .

هذا وكانت الإعلامية حنان عبد الله قد شنت هجوم عنيف على المليشيا الحوثية بعد اساءه استخدامهم للمولد النبوي لتحقيق مصالحهم الشخصية .

الجدير ذكره أن الإعلامية انتقدت أيضا التبذير الذي قامت به المليشيا للإحتفال بالمولد النبوي والتي كان من المفترض أن يتم توزيع تكاليفها للفقراء والمساكين