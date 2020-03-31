أخبار نادي برشلونة

حارس برشلونة السابق يدخل فى حالة حرجة بعد إصابته بفيروس كورونا

31 مارس، 2020
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برشلونة


كشفت تقارير صحفية، عن سوء حالة التركي روشتو رتشبر حارس مرمى فريق برشلونة السابق، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إلى أن حالة روشتو رتشبر حارس مرمى فريق برشلونة السابق، ساءت بشكل كبير فى الساعات الأخيرة، بعد أن أصيب بفيروس كورونا.

 

وكانت زوجته إيسيل أول من أعلنت في شبكات التواصل الاجتماعي عن إصابته بفيروس كورونا، ويُزعم أنه عاد من رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وغادر إلى العمل لدى وصوله إلى تركيا دون إجراء الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

 

أضافت الصحيفة، إن حالة روشتو رتشبر حرجة للغاية بعد أن تمكن فيروس كورونا منه، فى أمريكا قبل عودته إلى تركيا.

 

جدير بالذكر أن روشتو حمل قميص برشلونة في موسم واحد فقط، تحديدًا 2003/2004، قبل أن يعود إلى فنربخشة التركي.

 

من جانب أخر، كشفت تقارير صحفية أن نادى برشلونة الإسباني عرض على باريس سان جيرمان التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان الصيف المقبل.

 

وذكرت صحيفة “أوك دياريو”الإسبانية أن برشلونة عرض جريزمان على إدارة باريس سان جيرمان من أجل الحصول على 100 مليون يورو، وذلك بعدما قام بشرائه من أتلتيكو مدريد الإسباني الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو.

 

ويأتى توجه برشلونة إلى بيع أنطوان جريزمان لحاجته للمال بعد الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا، حيث تكبد خسائر مالية كببرة، كحال الأندية الأوروبية.

 

وأضافت الصحيفة أن جريزمان لم يُقنع كثيرًا الأمانة الفنية لنادى برشلونة، منذ وصوله الصيف الماضي، وذلك رغم تسجيله 14 هدفاً وتقديم 4 تمريرات حاسمة لزملائه هذا الموسم.

 

وأوضحت أن برشلونة يُخطط أيضًا لبيع الفرنسي صامويل أومتيتي والتشيلي أرتورو فيدال هذا الصيف لإنعاش ميزانيته بعد الخسائر المالية التي تكبدها.

 

ويحاول فريق برشلونة إلى تحسين ميزانيته المالية، من أجل إبرام صفقات بارزة على رأسها البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

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