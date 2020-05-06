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حارس ريال مدريد يثير الجدل.. “الوصيف أحق بلقب الليغا”

6 مايو، 2020
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الريال
الريال

السودان اليوم :

من داخل العزل المنزلي، أثار حارس مرمى ريال مدريد الجدل، بإشارته إلى أن فريقه “الملكي” أحق بلقب الدوري الإسباني من غريمه برشلونة، في حال تم إلغاء الموسم رغم أن الأخير هو متصدر الدوري. ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن ملاحقه ريال مدريد، وذلك قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، ومع تبقي 11 جولة على النهاية. ولكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أشار إلى أن ريال مدريد هو الأحق بلقب الدوري، لو لم تستكمل البطولة. وقال كورتوا في مقابلة مع محطة بلجيكية: “نحن خلف برشلونة بنقطتين فقط، ولو قرروا إلغاء الموسم وأهدوا برشلونة اللقب، فأنه أمر غير منصف”. وأضاف: “لقد تعادلنا معهم ثم هزمناهم هذا الموسم. لقد كنا الطرف الأفضل بوضوح”. وتابع: “في حالة ليفربول، الوضع يختلف تماما (إذا تم منح ليفربول لقب الدوري)، لأن الفريق يتصدر بفارق كبير جدا عن الوصيف”. يذكر أن ريال مدريد تعادل سلبا مع برشلونة في ملعب الأخير، قبل أن ينتصر على أرضه بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب، قبل أسبوع من إيقاف الدوري. وأعرب الحارس البلجيكي عن رغبته باستكمال منافسات الدوري، بالرغم من تفشي فيروس كورونا الذي أوقف منافسات كرة القدم حول العالم. وسيجري ريال مدريد فحوصات فيروس كورونا على جميع لاعبيه، الأربعاء، تمهيدا للعودة للتدريبات الإثنين المقبل، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة في إسبانيا.







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