حالات اصابة بدارسعد ووفيات ومناشدات للجهات المختصة بسرعة التدخل

دارسعد



أكد الاعلامي نبيل القعيطي ظهور اصابات باعراض شبيهة باعراض فيروس كورونا في احدى الحارات بمديرية دراسعد بالعاصمة عدن.وقال القعيطي وهو من سكان مديرية دارسعد ان وباء منتشر بصورة كبيرة في احدى الحارات بالمديرية وقد اصيب به الكثير من ابنائها مشيرا الى ان حالات الوفاة ارتفعت الى حالتين حيث توفيت امرأة يوم امس الثلاثاء بعد وفاة ابنها منذ اسبوع باعراض مشابهة لاعراض والدته.وأشارت الانباء الى ان الشاب المتوفي يعمل في نقل البضائع من المملكة العربية السعودية ووصل من الرياض منذ اسبوعين وظهرت عليه اعراض المرض وقد رفضت عدد من المستشفيات استقباله وبعد اشتداد حالته نقل الى مستشفى ابن خلدون وتوفي هناك.وأكد القعيطي ان الوباء يفتك بالحارة وظروفهم المادية الصعبة جعلتهم يتحملون الوباء والامراض في منازلهم ولم يصل اليهم احد.ودعا الاعلامي القعيطي مسئولي الصحة والمنظمات الانسانية والجهات المختصة الى سرعة التدخل ونقل المصابين الى المحجر الصحي وتعقيم الحارة ووضع ذوي المصابين تحت الحجر الصحي قبل ينتشر الوباء في جميع حارات المديرية.