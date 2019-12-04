حالات مدارية نادرة لبحر العرب

تستمر حالات التشكل المدارية المؤثرة على مناخ بحر العرب منذ ثلاثة اسابيع متوالية .

وتعد هذة الظاهرة المدارية هي الأبرز من نوعها على مدى مائة عام سابقة لم يشهد بحر العرب تغيرا في مناخة المداري من قبل كالذي يشهدة في هذة الاثناء .

مصادر خاصة في المرصد الجوي اليمني أكدت لـ”كريترسكاي” ان حالات التغير المدارية في بحر العرب قد ينجم عنها هطول امطار غزيرة وفيضانات متوقعة على طول أمتداد المحافظات الجنوبية الشرقية في اليمن .

ومن المتوقع ان تتشكل سحب ركامية كثيفة على طول السواحل الشرقية الجنوبية في الثمان والأربعون الساعة القادمة .