حالة من القلق تسيطر على برشلونة.. اعرف التفاصيل



تسيطر حالة من القلق على فريق برشلونة الإسباني، حوفاً من الإصابات التي يمكن أن يتعرض لها اللاعبين بعد استئناف الموسم الحالي عقب فترة توقف طويلة وصلت مدتها إلى شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.







ذكرت صحيفة “آس”الإسبانية، إن الجهاز الطبي لفريق برشلونة، قدموا تقريراً للجهاز الفني بقيادة كيكي سيتين، يفيد بوجود خطر كبير على اللاعبين من الإصابات العضلية، بسبب طول فترة التوقف التى عانوا منها بسبب فيروس كورونا.







أكد التقرير، إن أطباء برشلونة يتوقعون إصابة من 5 إلى 10 لاعبين خلال الشهر الأول فقط بعد استئناف الموسم، وذلك على الرغم من فترة التحضير الطويلة التي سيخوضها الفريق قبل انطلاق المباريات.







أضافت الصحيفة، إن سبب مخاوف أطباء برشلونة من الإصابات، يعود إلى فترة التوقف الطويلة التي امتدت لشهرين، والتي ستؤثر حتماً على لياقة اللاعبين التنفسية والبدنية، فدائماً تزداد الإصابات في بداية أي موسم، وهو ما سينطبق على المرحلة القادمة.







واختتمت الصحيفة، إن عودة برشلونة بعد هذا التوقف يعد أخطر من بدايات الموسم الاعتيادية، لأن الفترة القادمة ستشهد خوض برشلونة مباراتين كل 3 أيام لحين الانتهاء من بطولة الليجا، من ثم سيبدأ الفريق رحلته في دوري أبطال أوروبا خلال شهر أغسطس، مع مراعاة درجات الحرارة العالية بالصيف التي ستزيد من احتمالية الإصابات بحسب رأي الأطباء.

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