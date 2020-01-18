حالته حرجة..مسلحان يطلقان النار على مواطن بلحج

المشهد العربي – خاص

أطلق مسلحان مجهولان اليوم السبت، النار على مواطن من منطقة الشظيف في محافظة لحج.

وقالت مصادر أمنية في تبن في تصريحات خاصة لـ”المشهد العربي”، إن شخصين على متن دراجة نارية أطلقا النار على المواطن ” ناسي ثابت عوض” 55 عاما في منطقة عبر لسلوم ، موضحة أنهما لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة .

وأضافت المصادر، أن المواطن أصيب في رقبته حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات عدن وهو في حالة حرجة .

وأشارت المصادر، إلى أن التحقيقات جارية في ملابسات الحادثة للوصول إلى الجناة واكتشاف ما إذا كانت عمل إرهابي أو خلافات شخصية .