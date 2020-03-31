حبوب جلافولين لعلاج السمنة Glavolean من خلال موقع الاحلام , ينتمي دواء جلافولين إلى مجموعة الأدوية التي تساعد في علاج السمنة والتخلص من الوزن الزائد فهي تحتوى على مواد فعالة تحفز حرق الدهون في الجسم وبالتالي إنقاص الوزن , كما أنه يتميز بأنع مكمل غذائي يستخدم للتنحيف يحتوى على مواد امنة على الجسم ولا ينتج عنه أي اضرار جانبية بعكس الكثير من منتجات التخسيس .

تركيبة حبوب جلافولين

يحتوى حبوب Glavolean على مجموعة من العناصر الأساسية وهي :

مادة الفلافونويد .

مادة العرقسوس .

فوائد حبوب جلافولين

يستخدم لخسارة الوزن فهو يحتوي على مادة الفلافونويد وهي مادة محفزة لحرق الدهون في الجسم يتم استخلاصها من اللبن والزبادي والخضراوات والفواكه مما يجعلها مادة أمنة وصحية على الجسم .

يساعد على تقليل مؤشر الكتلة للجسم .

يحتوى على مادة العرقسوس التي تحسن من وظائف الجهاز التنفسي ويخفف من حدة التوتر ويقي من الاصابة من الكثير من الأورام السرطانية وتحافظ على صحة الجلد والأسنان ولها فاعلية كبيرة في خسارة الوزن وتقليل حجم الدهون في الجسم .

يعمل على التخلص من الدهون الملتصقة في الجسم خلال 8 أسابيع .

يقلل معدل كتلة الجسم بنسبة 0.25% خلال 6 أسابيع .

يساعد على زيادة اكسدة انزيمات الحمض الدهني في الجسم وبقلل من انتاجه .

له فاعلية في خفض مستوي السكر في الدم خلال 3 شهور .

يخفض من مستوي الكوليسترول في الدم .

يمد الجسم بفيتامين ب1 وفيتامين ب2 .

اضرار تناول حبوب جلافولين

بالرغم من أن منتج Glavolean من المنتجات التي تستخدم للتخسيس وأمنة على الجسم ولكن هناك بعض الأضرار التي قد يصاحب استخدامها مثل :

ظهور رد فعل تحسسي من مكونات العقار .

في بعض الحالات النادرة قد يسبب عدم القدرة على الحركة .

زيادة معدل التعرق .

قد يسبب الشعور بالصداع وانخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم .

جرعة اقراص جلافولين

الجرعة الاعتيادية : يتم أخذ جرعة بتركيز 100 ملجم 3 مرات في اليوم بعد الوجبات , او يتم اخذ قرص بتركيز 300 مجم مرة واحدة بعد وجبة الرئيسية في اليوم سواء كانت وجبة الغداء أو العشاء .

: يتم أخذ جرعة بتركيز 100 ملجم 3 مرات في اليوم بعد الوجبات , او يتم اخذ قرص بتركيز 300 مجم مرة واحدة بعد وجبة الرئيسية في اليوم سواء كانت وجبة الغداء أو العشاء . يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

مميزات حبوب جلافولين

يحتوي حبوب Glavolean على مواد أمنة على الجسم وله فاعلية في خسارة الوزن .

من العقاقير المناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم .

لا يسبب اضطرابات في هرمونات الجسم .

يساعد على الحد من تكون الدهون في الجسم .

سعر حبوب جلافولين

متوفر حبوب Glavolean في الأسواق السعودية كبسولات بتركيز 300 مجم العبوة بها 60 كبسولة سعر العبوة 489 ريال سعودي .

متوفر في الاسواق المصرية بأسعار تتراوح بين 700 – 1200 جنيه مصري .

متوفر حبوب Glavolean على موقع أمازون حوالي 79 دولار أمريكي .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام حبوب جلافولين بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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