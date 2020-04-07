حبيل جبر تصدر بيانًا هامًا بشأن حادثة تقطع لمعدات عسكرية

شهدت مديرية حبيل جبر في ردفان عصر اليوم الثلاثاء لقاء موسع ضم عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ وقيادات المجلس الانتقالي وادارة امن المديرية والسلطة المحلية وذلك على خلفية التقطع والنهب الذي تعرض له موكب تابع للتحالف العربي وقامت به مجاميع مسلحة في منطقة حبيل جلدة بين حبيل جبر ومنطقة العسكرية.

حيث قامت المجاميع المسلحة بالتقطع للموكب التابع للتحالف العربي ونهب معدات عسكرية والفرار باتجاه يافع بعد مطاردتها من قبل امن حبيل جبر وبعض القبائل بالمديرية وماتبقى تم التحفظ عليه في امن حبيل جبر بردفان.

وعلى ضوء هذا التصعيد الخطير تداعت العديد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية وقيادات الانتقالي والسلطة المحلية وادارة الامن بالمديرية وذلك للوقوف امام عملية التقطع والنهب داخل المديرية وخرج اللقاء بالنقاط التالية:

1- اننا في مديرية حبيل جبر ردفان كقبائل وسلطات محلية ومجلس انتقالي وكل الاطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمديرية نؤكد انه لا صلة لنا بهذا العمل الغير قانوني ونستنكره وندينه بشدة.

2- نطالب الجهات المختصة في المحافظة ممثلة بمدير امن المحافظة العميد صالح السيد وقائد الحزام الامني جلال الربيعي والعميد مختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم واسناد بردفان بسرعة تشكيل لجنة تحقيق عادلة ومنصفة واعادة المنهوبات الى اصحابها ومحاسبة من قاموا بذلك.

3- نتوجه بالشكر والتقدير لادارة أمن المديرية ممثلة بالعميد علي سيف العبدلي وكافة المواطنين الذين هرعوا الى مكان التقطع عند الاتصال بهم والاشتباك مع المجاميع المسلحة المتقطعة والتي ولت هاربة باتجاه يافع والتحفظ على ماتبى من معدات من قبل أمن المديرية.