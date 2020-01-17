اليمن العربي

حجة.. المليشيا ترغم أحد الفنانين على توقيع تعهد بالتوقف عن الغناء

17 يناير، 2020
0

 

قالت مصادر محلية إن ‏مليشيا الحوثي قامت باحتجاز أحد الفنانين اليمنيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكرت المصادر أن المليشيا احتجزت الفنان “علي خربي”، في مديرية عبس بالمحافظة، بعد الغناء في أحدى الأعراس.

وأكدت المصادر أن المليشيا أرغمت الفنان خربي على توقيع تعهد بعدم الغناء بحجة إن الأغاني حرام.

يشار إلى أن الفنانين في مناطق سيطرة الحوثي يعانون من تعسف مستمر ما دفع كثيرا منهم إلى مغادرة البلاد.

 

حجة.. المليشيا ترغم أحد الفنانين على توقيع تعهد بالتوقف عن الغناء

 

 

 

# اليمن العربي
# مليشيا الحوثي
# حجة
# .
# محافظة حجة
# تعهد
# iq

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أحد الغناء الفنانين المليشيا بالتوقف ترغم تعهد توقيع حجة على عن

إقرا أيضا

Photo of صحيفة بريطانية: تاجر سلاح أمريكي زود مليشيا ليبية بمنظومة صاروخية

صحيفة بريطانية: تاجر سلاح أمريكي زود مليشيا ليبية بمنظومة صاروخية

17 يناير، 2020
Photo of في رسالة للشعب الليبي .. الدباشي: لا تنتظروا حلاً من مؤتمر برلين للأزمة بالبلاد

في رسالة للشعب الليبي .. الدباشي: لا تنتظروا حلاً من مؤتمر برلين للأزمة بالبلاد

17 يناير، 2020
Photo of أبين.. مسلحون مجهولون يغتالون جنديا من قوات العمالقة في لودر

أبين.. مسلحون مجهولون يغتالون جنديا من قوات العمالقة في لودر

17 يناير، 2020
Photo of دراسة حديثة تكشف عن آخر مهمات "سليماني" في اليمن

دراسة حديثة تكشف عن آخر مهمات "سليماني" في اليمن

17 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق