حجة.. المليشيا ترغم أحد الفنانين على توقيع تعهد بالتوقف عن الغناء

قالت مصادر محلية إن ‏مليشيا الحوثي قامت باحتجاز أحد الفنانين اليمنيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكرت المصادر أن المليشيا احتجزت الفنان “علي خربي”، في مديرية عبس بالمحافظة، بعد الغناء في أحدى الأعراس.

وأكدت المصادر أن المليشيا أرغمت الفنان خربي على توقيع تعهد بعدم الغناء بحجة إن الأغاني حرام.

يشار إلى أن الفنانين في مناطق سيطرة الحوثي يعانون من تعسف مستمر ما دفع كثيرا منهم إلى مغادرة البلاد.