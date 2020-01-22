الخبر اليمني

حجة.. مقتل طفلة بانفجار عبوة حوثية زرعتها ميليشيا الحوثي في ميدي

22 يناير، 2020
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مقتل شخصين بانفجار لغم حوثي في الجوف

│الخبر | متابعات

قتلت طفلة، مساء الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في وقت سابق، بمديرية ميدي شمال غرب محافظة حجة.
ونقلت وكالة “سبأ” الرسمية عن مدير شرطة مديرية ميدي، المقدم حاتم الدوة أن “الطفلة تهاني عبدالله جربحي التي تبلغ من العمر ١٤ عام، لقيت حتفها إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الميليشيات اثناء محاولتها جمع أعواد الحطب من إحدى المزارع شمال شرق مدرسة علي ابن ابي طالب بعزلة بني فائد مديرية ميدي”.
ودعا المقدم الدوة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التجول في الامكان التي يشتبه انها مزروعة بالألغام وتحذير أطفالهم من اللعب فيها حتى لا تتكرر الحادثة.
وناشد الجهات المختصة والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والبرنامج السعودي مسام، إلى سرعة النزول إلى المناطق المحررة وتطهيرها من مخلفات مليشيات الحوثي حتى لا تتكرر المآسي يوما بعد آخر.
وتعمدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على زراعة الألغام والعبوات الناسفة، في الطرقات والاماكن العامة والاحياء السكنية، دون مراعاه للمدنيين والمواطنين.

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الحوثي بانفجار حجة حوثية زرعتها طفلة عبوة في مقتل ميدي ميليشيا

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