حجز ممتلكات وحظر من السفر على 52 قيادياً في النظام البائد

السودان اليوم:

حصل اخبار السودان اليوم على أسماء 52 قيادياً بالمؤتمر الوطني حُجزت ممتلكاتهم وحُظروا من السفر بموجب إنفاذ السلطات لقرارات لجنة تفكيك التمكين. والقيادات هم:

عمر حسن أحمد البشیر، إبراهیم أحمد عبد العزيز، وإبراهيم غندور، ونافع علي نافع، وبکري حسن صالح، والزبیر أحمد الحسن، وعلي عثمان محمد طه، وأحمد إبراهیم الطاهر، وحسبو محمد عبدالرحمن، والحاج آدم، وانتصار أبو ناجمة، ومحمد سعد، وسامیة أحمد محمد، وعوض أحمد الجاز، وأمیرة الفاضل، وعبد الجلیل النذیر الکاروري، والفاتح عز الدین، وحامد ممتاز، وسمیة أبو کشوة، ومهدي إبراهیم، وعصام أحمد البشیر، ورجاء حسن خلیفة، وحلیمة حسب الله النعیم، والأمین دفع الله، وعبد الرحمن الخضر، وفیصل حسن إبراهیم، وفرح مصطفی، ویاسر یوسف، وبلال عثمان بلال، وخمیس کجو کندة، وإبراهیم محمود حامد، وسعاد الفاتح، وعیسی بشری، وأوشیک محمد أحمد الطاهر، ومعتز موسی، وجمال محمود إبراهیم، وجهاد حمزة حامد حمد، ومأمون حسن إبراهیم، وبدریة سلیمان، عباس حامد، وتهاني عبدلله عطیة، وعصام محمد عبدالله، وزینب أحمد الطیب، وإبراهیم أحمد عمر أحمد، ومحمد حاتم سلیمان، وأمین حسن عمر، ومحمد بشارة دوسة، ومها الشیخ بابکر، وعبد الرحمن محمد سعید، وأحمد هارون.

وشملت القائمة رٸیس المٶتمر الوطني بولایة الخرطوم کامل مصطفی الأمین عبد القادر ومدیر استثمارات الحزب بالولایة مصطفی فاروق إبراهیم وأمین أمانة المعلومات بولایة الخرطوم مدثر رحمة محمد أحمد ومدیر الشؤون الإداریة بالحزب بالولایة حیدر جعفر علي محمد ومدیر الشؤون المالیة للوطني بالولایة.

وكانت لجنة تفكيك التمكين قد طالبت مسجل عام الأراضي في الخامس من فبراير الماضي

بحجز أي عقار أو قطعة سکنية زراعیة مسجلة باسم قيادات الحزب المذكورة أسمائهم، كما خاطبت وزیر الداخلیة بتاريخ الثاني من فبراير ذاته، بحظرهم من السفر، وطالبت اللجنة أيضاً بنک السودان بحظر حساباتهم المصرفیة.

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