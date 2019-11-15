حدث في الضالع.. بطولات جنوبية تدمِّر أوكارًا حوثية

واصلت القوات الجنوبية بطولاتها الخالدة في مواجهة المليشيات الحوثية مُسطِّرة دروسًا عظيمة في مجابهة الأعداء والدفاع عن الأرض.

المقاومة الجنوبية قصفت أوكارًا لمليشيا الحوثي شمال محافظة الضالع، حيث قال مصادر ميدانية إنَّ المقاومة الجنوبية قصفت الأوكار في منطقة صبيرة وبيت الشرجي شمال غرب مديرية قعطبة.

وتمكنت القوات الجنوبية من تحرير مواقع جديدة شمال غرب قعطبة, واستطاعت صد زحف حوثي في جبهة صبيرة وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح.

وكانت القوات الجنوبية قد تمكّنت مؤخرًا من التصدي لهجومين حوثيين في جبهتي هجار وبتار غربي قعطبة، حيث قالت مصادر عسكرية إنَّ المليشيات الحوثية شنَّت هجومها الأول على مواقع القوات الجنوبية في جبهة هجار جنوبي منطقة العود.

ونجحت القوات الجنوبية في التصدي للهجوم الحوثي وأجبرته على التراجع وسط سقوط قتلى وجرحى بصفوف المليشيات.

وشنّت المليشيات الحوثية هجومًا ثانيًّا على مواقع القوات الجنوبية في جبهة بتار من مسارين وهما حبيل عُبيد شمال شرقي مديرية الحشاء وحبيل السّمَاعي غربي مديرية قعطبة.

وأفادت المصادر بأنّ القوات الجنوبية نجحت في التصدي للهجوم الحوثي بعد مواجهات استمرت أكثر من ساعتين.

ميدانيًّا أيضًا، شنّت القوات المسلحة المرابطة بمعسكر الجب هجومًا كبيرًا على أماكن تمركز الحوثيين في جنوب حبيل السماعي وكبَّدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ويومًا بعد يوم، تُحقِّق القوات الجنوبية العديد من الانتصارات على المليشيات الحوثية التي تستهدف ضمن مخططها الإرهابي السيطرة على مقدرات الجنوب.

وتبرهن هذه الانتصارات الهائلة للقوات الجنوبية على الحوثيين، على وقوف الجنوب في خندق واحد إلى جانب التحالف العربي في مجابهة المليشيات الحوثية، في تأكيد للالتزام السياسي الجنوبي بعد المشاركة الفاعلة للمجلس الانتقالي في محادثات جدة التي أفضت إلى اتفاق الرياض التي هدفت إلى ضبط بوصلة الحرب على الحوثيين.

وقد شدَّد الناشط السياسي نافع بن كليب، على أهمية الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة الجنوبية ضد المليشيات الحوثية وذلك بالتزامن مع الانتصارات السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، باعتبار أنّ هذا الأمر يفتح آفاقًا للعلاقات الدبلوماسية الجنوبية.

“بن كليب” قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات الجنوبية ضد المليشيات الحوثية تعزِّز الانتصارات السياسية التي يحققها المجلس الانتقالي الجنوبي للقضية الجنوبية ويفتح آفاقًا للعلاقات الدبلوماسية الجنوبية عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، لهذا نرجو من أبناء الجنوب تغطية معارك القوات الجنوبية للرأي العام”.