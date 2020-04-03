ابابيل نت

حدث في صنعاء.. فرار اطباء مستشفى ازال بعد قدوم حالة اشتباه من إب والمستشفيات الحكومية ترفض استقبالها

3 أبريل، 2020
801

فر اطباء مستشفى ازال بالعاصمة صنعاء الاسبوع الماضي بسبب اسعاف أحد المرضى من محافظة إب الى العاصمة صنعاء كان يُعاني من مشاكل في التنفس .

وبمجرد دخول الحالة المرضية الى الطوارئ ، طُلب منه نحو 300 ألف ريال ، إلا ان الطاقم الطبي اصيب بالرعب بعد ان اعتقد ان المريض مصاب بفيروس ” كورونا” وفر الاطباء ومدير المستشفى من الطوارئ دون اجراء اي اشعة او فحص وطالبوا اهل المريض بأخراج الحالة وعدم بقاءها بالمستشفى ، بحسب ماذكره مصدر لـموقغ ” سام برس” كان مرافقاً للمريض .

وقبل اسعاف الحالة المرضية الى مستشفى ازال ، رفض مستشفى الثورة العام قبول الحالة المرضية ، كما رفض مستشفى الجمهوري والكويت فحص ومعالجة اللحالة الانسانية الطارئة وهو ما احدث ” صدمة” كبيرة لدى المريض واسرته للموقف الغير انساني والاجراءات الصفرية لدى المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص ، والاستغراب من اجراءات حكومة بن حبتور ووزير الصحة طه المتوكل بحكومة الانقلابيين والضجة الكبيرة الذي لم يراها المرضى إلا في وسائل الاعلام الرسمية .

وقال المصدر انه بعد جهد كبير تم اسعاف الحالة الى مستشفى ” سيتي ماكس ” بصنعاء ، وان المريض يُعاني من داء السكري ، وضيق التنفس وانه بعد الفحوصات والاشعة اتضح انه لايعاني من اعراض كورونا الذي دفعت الاطباء الى الهروب وغياب الجانب الانساني والمستشفيات الحكومية الى عدم اخذ الحالة بعين الاعتبار .

ويتساءل البعض هل الحكومة الغير معترف بها دوليا وفي طليعتها وزارة الصحة وفرت اجراءت السلامة لاطباء المستشفيات الحكومية والخاصة ، من بدلات وقناعات واقية واجهزة فحصة الكترونية وغرف واماكن عزل بمستشفيات الثورة والجمهورية والكويت وغيرها من مستشفيات الجمهورية في إب وغيرها ما اعطى الاطباء سبب في الهروب وعدم استقبال الحالات الطارئة والتي تشبه اعراضها ” الكورونا” من نزلات البرد والربو والسل وضيق التنفس المصاحب لامراض القلب .

ام ان الحكومة ووزارة الصحة التابعة لمليشيات الحوثيين ممثلة بالدكتور طه المتوكل مجرد ظاهرة صوتية ، لان المجتمع اليمني يعلم ان المستشفيات الحكومية لاتقدم اي خدمة مجانية او انسانية للمريض بدءاً من الابرة والشاش الطبي والتعقيم والديتول والاشعة والعمليات والسرير ، بل ان بعض الاطباء يستغلون المرضى ويحولونهم الى عياداتهم او مستشفيات خاصة لاجراء بعض العمليات مقابل نسب معينة.

واذا كانت هذه حالة ” مشكوك” فيها نتيجة الرعب فكيف سيكون حال مستشفياتنا اذا وجدت اصابات بكورونا او مشابهه، هل ننتظر لمساعدة منظمة الصحة العالمية وتبرعات التجار ام نغلق المستشفيات في وجه كل مريض يعاني من زكمة برد او تغير الجو او حتى مصاب بكورونا فالدولة واجبها ان تقوم بمسؤولياتها الوطنية والاخلاقية وانقاذ مواطنيها ومساءلة كل وزير وطبيب ومستشفى مقصر حتى لو اصبح المريص مصاب بالفيروس القاتل.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إب ازال استقبالها اشتباه اطباء الحكومية بعد ترفض حالة حدث صنعاء فرار في قدوم مستشفى من والمستشفيات

إقرا أيضا

Photo of تعرف على اول طالب يمني يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

تعرف على اول طالب يمني يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

3 أبريل، 2020
Photo of اغلاق 43 سوقا للقات في صنعاء وهذه هي الاماكن البديلة

اغلاق 43 سوقا للقات في صنعاء وهذه هي الاماكن البديلة

3 أبريل، 2020
Photo of عاجل : مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بصنعاء تكشف حقيقة تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في اليمن

عاجل : مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بصنعاء تكشف حقيقة تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في اليمن

3 أبريل، 2020
Photo of عاجل.. دوي انفجار يهز عدن

عاجل.. دوي انفجار يهز عدن

3 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق