حذر من التحشيد بالجنوب.. الانتقالي: ننحاز للسلم وقادرون على ردع المتجاوزين

جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، التزامه الكلي بمضمون اتفاق الرياض، ودعا حكومة الشرعية إلى التعامل بالمثل.

وعبر، في بيان، مساء اليوم الخميس، عن رفضه لكل محاولات حكومة الشرعية الخروج عن نص الاتفاق، بالتحشيد المستمر في اتجاه الجنوب.

وشدد على تمسكه بحقه في الدفاع عن أرضه، ومؤكدا قدرته على التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التماس الحالية.

ونبه إلى انحياز المجلس الانتقالي إلى السلام، الذي يعد دعما لجهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتجاوز المشكلة الراهنة وتوحيد الجهود باتجاه المعركة الأساسية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وحذر المجلس الانتقالي من محاولات مليشيا الإخوان المتطرفة إفشال الاتفاق، خدمة لمليشيا الحوثي، لافتا إلى تجميدها القتال لسنوات في الشمال .

وأرجع تمسكه وقوات المقاومة والجيش الجنوبي، بالسلم احتراما لجهود الأشقاء، مؤكدا في الوقت نفسه استعداده بالقوة لردع كل متطاول ومستهتر.