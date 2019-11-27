حراس الجمهورية أحبطوا استحداثا حوثيا جنوب الحديدة (فيديو+ صور)

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2019-11-27 18:59:34

احبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي محاولة استحداث موقع جديد من قبل المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، على خطوط التماس في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

وقال مصدر عسكري ان فريق المهام الخاصة للواء الخامس حراس جمهورية رصد ووثق تحركات لعناصر المليشيات الحوثية إلى استحداث موقع بالقرب من تمركزات القوات المشتركة، كما رصدت تحرك طقم يحمل رشاش عيار 14.5 لنصبه في الموقع المستحدث.

ودمر ابطال اللواء الخامس حراس جمهورية الطقم المحمل بالأسلحة والمتجه الى منطقة الموقع المستحدث.