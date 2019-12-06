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حركة العدل والمساواة تعلن عن اكتمال الترتيبات لاستقبال وفد قناديل السلام غداً

7 ديسمبر، 2019
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حركة العدل والمساواة تعلن عن اكتمال الترتيبات لاستقبال وفد قناديل السلام غداً

السودان اليوم:

أعلنت حركة العدل والمساواة عن اكتمال الترتيبات لاستقبال وفد قناديل السلام الذي سيصل الخرطوم غداً، وأكد الناطق الرسمي باسم الحركة معتصم أمد صالح في تصريح صحفي أمس، أن الوفد يصل البلاد في اطار مساعي الحركة لتحقيق السلام.

وكشف بحسب صحيفة آخر لحظة، عن إجراء مشاورات مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، بجانب التبشير بالسلام المنشود وشرح مراميه والتبليغ برسالة الحركة والتفاكر حول العملية السلمية وسبل إكمال التغيير المطلوب، فضلاً عن التواصل مع النازحين وقطاعات الشعب من خلال الطواف على كل الولايات والمحليات، ودعت الحركة جماهير الشعب السوداني وقطاعاتها المختلفة وقواعد الحركة لاستقبال وفد قناديل السلام.







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