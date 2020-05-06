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حريق بمحطة وقود في إب يودي بحياة شخص وإصابة آخرين

6 مايو، 2020
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توفي شخص وأصيب آخرون جراء نشوب حريق في احدى محطات الوقود في مدينة إب “وسط البلاد”.

وقال شهود عيان إن حريق هائل شب في محطة غير رسمية للوقود “سوق سوداء” في منطقة الدائري الغربي مقابل سوق السلام، اثناء تواجد عدد من المواطنين بالقرب من المحطة ما ادى إلى وفاة شخص يدعى “علي فواز الحميدي”ويعمل سائق دراجة نارية متأثرا بإصابته البالغة وإصابة آخرين، والتسبب بخسائر مادية كبيرة.

وتنتشر في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا جماعة الحوثيين العديد من الاسواق السوداء لبيع المشتقات النفطية ويمتلكها في الغالب قيادات في الجماعة، دون وجود أي رقابة او وجود وسائل أمان ضد الحرائق، خاصة وانها متواجدة في مناطق ذات الكثافة السكانية والاسواق العامة في مختلف مديريات المحافظة.

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