حريق داخل منزل بالممدارة يتسبب بأضرار مادية كبيرة ولا ضحايا

اندلع حريق، فجر الجمعة، داخل منزل في منطقة الممدارة (شمال شرق العاصمة المؤقتة عدن) ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة في محتويات المنزل دون أن يتسبب بخسائر بشرية.

وقال مصدر محلي لـ”المصدر أونلاين” إن تماس كهربائي في أحد خطوط التوصيل الداخلية تسبب بحريق في منزل يقع في بلوك 3 التابع لمنطقة الممدارة الواقعة في مدينة الشيخ عثمان بينما لم يصب سكان المنزل بأي أذى إذ غادروا مسكنهم بعد اندلاع الحريق.

لكن المصدر وشهود العيان قالوا إن أغلب محتويات المنزل التي تضم أثاثاً وأجهزة كهربائية أُتلفت بشكل كامل جراء الحريق الذي تم أخماده في وقت لاحق بعد وصول سيارات الدفاع المدني إلى الحي.