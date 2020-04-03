المصدر اونلاين

حريق داخل منزل بالممدارة يتسبب بأضرار مادية كبيرة ولا ضحايا

3 أبريل، 2020
0

اندلع حريق، فجر الجمعة، داخل منزل في منطقة الممدارة (شمال شرق العاصمة المؤقتة عدن) ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة في محتويات المنزل دون أن يتسبب بخسائر بشرية.

وقال مصدر محلي لـ”المصدر أونلاين” إن تماس كهربائي في أحد خطوط التوصيل الداخلية تسبب بحريق في منزل يقع في بلوك 3 التابع لمنطقة الممدارة الواقعة في مدينة الشيخ عثمان بينما لم يصب سكان المنزل بأي أذى إذ غادروا مسكنهم بعد اندلاع الحريق.

لكن المصدر وشهود العيان قالوا إن أغلب محتويات المنزل التي تضم أثاثاً وأجهزة كهربائية أُتلفت بشكل كامل جراء الحريق الذي تم أخماده في وقت لاحق بعد وصول سيارات الدفاع المدني إلى الحي.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
بأضرار بالممدارة حريق داخل ضحايا كبيرة مادية منزل ولا يتسبب

إقرا أيضا

Photo of المهرة.. 2000 أسرة تحاصرها السيول منذ 11 يوما في وادي المسيلة

المهرة.. 2000 أسرة تحاصرها السيول منذ 11 يوما في وادي المسيلة

2 أبريل، 2020
Photo of المكلا تشهد حفل تخرج أول دفعة من كلية الشرطة لمحافظات إقليم حضرموت

المكلا تشهد حفل تخرج أول دفعة من كلية الشرطة لمحافظات إقليم حضرموت

2 أبريل، 2020
Photo of مكونات يمنية بماليزيا تطلق مبادرة إغاثية لمواجهة تداعيات "كورونا" على أبناء الجالية

مكونات يمنية بماليزيا تطلق مبادرة إغاثية لمواجهة تداعيات "كورونا" على أبناء الجالية

2 أبريل، 2020
Photo of نائب الرئيس يشيد بـ الجيش وابناء القبائل في التصدي لتصعيد ميليشيا الحوثي

نائب الرئيس يشيد بـ الجيش وابناء القبائل في التصدي لتصعيد ميليشيا الحوثي

1 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق