حزام أبين الأمني يقوم بحملة لإغلاق أماكن التجمعات المزدحمة ويرفع البسطات والمظاهر العشوائية

أبين (المندب نيوز) خاص

بدأت أمس السبت حملة لإغلاق أماكن التجمعات المزدحمة في الأسواق وقاعات الأفراح ورفع البسطات والمظاهر العشوائية، بعد تعميم سبقها من قيادة الحزام الأمني بأبين لمالكي المحلات التجارية والقاعات يقتضي بإغلاقها ورفع الباعة المتجولين من الشوارع العامة المزدحمة .

حيث قامت قوات الحزام الأمني بأبين بقيادة عبد الرحمن الشنيني نائب قائد الحزام الأمني والتدخل السريع وبتكليف مباشر من القائد عبد اللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع الذي وجه بالتحرك لضبط المخالفين لمحتوى التعميم الذي صدر من قيادة الدعم والأسناد عبر العميد محسن الوالي القائد العام .

وبدأت القوات بالحملة في أماكن متفرقة في مدينة جعار لتوجيه الناس باتخاذ بعض التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا وحث الناس على اتباع الوقاية الطبية ، وكذلك إشعار مالكي المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم بعد الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً والتشديد لأصحاب المطاعم على ضرورة البيع السفري، لكل الوجبات والرقابة على بعض التجار والصيدليات الذين يستغلون الأوضاع لزيادة أسعار بيع الأدوات الوقائية أضعاف مضاعفة .

هذا وقد دعت القوات الأمنية أثناء الحملة التي جاءت بإشراف نائب القائد الشنيني ومشاركة ركن الإمداد والتموين فواد زيد قاسم وركن التوجيه المعنوي ابراهيم سيود ومدير العلاقات العامة للحزام الأمني القائد ثابت عوض السعدي كافة المواطنين ومالكي المحلات التجارية للتحلي بالمسؤولية وأخذ التدابير الوقائية والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإلتزام بما جاء في التعميم الذي صدر يوم الجمعة .