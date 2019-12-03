حزام أبين يؤمن مرور آليات عسكرية سعودية

قامت قوات الوية الدعم والاسناد(الحزام الأمني) بتأمين خطوط مرور اليات عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية في أبين.

وياتي تامين مرورها عقب وصول صباح اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر معدات عسكرية ضخمة الى مدينة احور بمحافظة ابين .

وتحدث مصدر عملياتي في قوات الحزام الأمني قطاع احور ان دفعة ضخمة من المعدات العسكرية اتت قادمة من المملكة العربية السعودية عبر منذ الشرورة مكون من آليات عسكرية على متن عشرات من الشاحنات على متنها أطقم ومدرعات وناقلات جنود.

واكد المصدر ان قوات الحزام الأمني قطاع احور قامت بمرافقة القوة بتنسيق عملياتي مع قطاع الخبر حتى وصول القوة إلى محافظة ابين، مع حديث بعض الانباء عن اتجاه تلك القوة الى العاصمة عدن.