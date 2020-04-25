كريتر سكاي

حزام الشيخ عثمان ينفذ حملة الرش الضبابي في شوارع المديرية

25 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص

نفذت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن بالتعاون مع عمال مكتب الصحة البيئية بالمجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان، اليوم السبت حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لمرض الملاريا وحمى الضنك والمكرفس والامراض الوبائية.

واستهدفت حملة الرش الضبابي عدد من المناطق والاحياء بالمديرية منها : منطقة عمر المختار والشارع الرئيسي واقسام المديرية (قسم أيه،بي، سي،دي)، إضافة إلى عدد من المرافق الحكومية والخاصة بالمدينة.

كما قامت قوات الحزام الأمني بعمليات شفط مياه الأمطار الراكدة التي حاصرت المدينة جراء هطول امطار غزيرة على العاصمة عدن وتسببت بتضرر عدد من المنازل والشوارع.

وأشاد المواطنين بالجهود المبذولة من قبل قوات الحزام الأمني في مكافحة البعوض الناقل للامراض الوبائية واستهداف بؤر تكاثر البعوض الناقل لمرض الملاريا وحمى الضنك والمكرفس وفق خطة وبرنامج يستهدف شوارع ومختلف مناطق المديرية لاسيما بعد هطول الامطار الغزيرة.

من جهته أكد الأخ هاشم ابو عمر مسؤول حملة الرش الضبابي نائب رئيس عمليات الحزام الأمني بالقطاع الثامن على استمرار الحملة حتى تشمل كافة أحياء ومناطق المديرية.

وشدد ابو عمر على ضرورة تكثيف ومضاعفة الجهود لاستهداف جميع الشوارع ومناطق المديرية.

تأتي هذه الحملة للرش الضبابي نتيجة حرص قيادة الحزام الامني بالشيخ عثمان ممثلة بالنقيب كرم المشرقي وقيادة السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالاستاذ علي عبدالمجيد، على سلامة المواطنين وتوفير أقل مايحتاجه المواطن من خدمات وبنية تحتية ومشاريع تنموية.

صادر عن شعبة التوجيه المعنوي / القسم الإعلامي لقوات الحزام الأمني-عدن

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