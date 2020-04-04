حزام الشيخ عثمان يوضح بشأن الحملات الأمنية ضد أسواق القات

4 مايو / متابعات



وضحت قيادة قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن في مديرية الشيخ عثمان بشأن حملاتها الأمنية التي تنفذها ضد أسواق القات بالمديرية.

وأكد النقيب كرم المشرقي قائد القطاع الثامن حزام أمني بأن حملاتهم الأمنية تهدف لمنع تجمعات المواطنين وإغلاق أسواق القات بناء على توجيهات من القيادة العامة لقوات الإسناد والدعم والحزام الامني.

وقال المشرقي بأن إغلاق أسواق القات هو لغرض منع التجمعات السكانية تفاديا لتفشي وباء كورونا.

ودعا كافة أهالي المديرية الى الإبتعاد عن اماكن التجمعات العامة المكتظة والمزدحمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ولتجنيب انفسهم والمجتمع خطر الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

واستنكر المشرقي الحملات الإعلامية التي تتهم قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان بمداهمة الأسواق ونهب القات وابتزاز البائعين .

وأشار إلى أن قوات الحزام كانت في بداية الحملة تقوم بمصادرة كميات كبيرة من القات واتلافه بشكل يومي، وحاليا صدرت توجيهات بعدم أخذ القات والاكتفاء بتفريق البائعين أو أخذهم إلى مقر عمليات الحزام لأخذ التزامات منهم بعدم التواجد في الاسواق .