حزام الضالع يصدر تعميما بمنع اطلاق النار في الاعراس والمناسبات

المكلا (المندب نيوز) خاص

اصدرت قوات الحزام الأمني بالضالع تعميم لجميع المواطنين في مختلف مناطق المحافظة بمنع إطلاق النار في الاعراس والمناسبات.

وذلك بعد تزايد ظاهرة إطلاق النار في الاعراس والمناسبات في مختلف مديريات ومناطق الضالع المحررة وتسجيل إصابات في صفوف المواطنين جراء الراجع.

وبحسب التعميم الذي اصدره قائد قوات الحزام الامني بمحافظة الضالع العميد احمد قائد القبة وحث فيه الجميع على وقف اطلاق النار والالتزام بالتعميم الصادر كون ذلك من شأنه الحد من إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وحفاظاً على الارواح التي تسقط بريئة بسبب الاعيرة النارية الراجعة

وحددت الوثيقة عددا من العقوبات لكل من يخالف ذلك بتغريمه مائتي الف ريال وايداعه السجن.